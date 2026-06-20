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Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı merakla beklenirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında mevcut toplu sözleşme sisteminin memur ve memur emeklilerini enflasyon karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğünü savundu.

Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı
Cansu Çamcı

Milyonlarca memur ve memur emeklinin gözü temmuz ayında alacağı zam oranına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz zamlarının netleşeceğini belirterek, mevcut verilerin memur ve memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında bir artışla karşı karşıya kalabileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı 1

Karakaş bu durumu şöyle anlattı:

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının kümülatif toplamı olan %14,64’lük artışa, Mayıs ayının %1,71’lik verisi eklenmiştir. Böylece 5 aylık toplam kümülatif enflasyon %16,60 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Mevcut toplu sözleşme düzeneği, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Yürürlükteki toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı %10,51 iken, mayıs ayı enflasyonu ile birlikte bu oran %12,40’a yükselmiştir. Yani memur ve emeklisi bugün itibarıyla %12,40’lık bir artışı hak etmiş bulunmaktadır.

Buradaki büyük adaletsizlik şudur: 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun altında kalmıştı. Mayıs ayı itibarıyla aradaki makas daha da açılarak %4,20’ye çıkmıştır. TÜİK enflasyonunun altındaki bu %4,20’lik fark, memur ve memur emeklisinin resmî enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezileceğini gösteriyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 14 BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan beklentileri değerlendiren Karakaş, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 gelmesi halinde 6 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 18,37’ye ulaşabileceğini ifade etti.

Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı 2

Farklı senaryolar üzerinden hesaplama yapan Karakaş, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,5 ila yüzde 18,5 aralığında gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı dahil toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde oluşacağını söyledi.

“SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF”

Karakaş, Ankara kulislerinde memur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam düzenlemesine ilişkin güçlü bir beklenti bulunmadığını ileri sürdü:

"İlk açıklandığı dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi maaşı 27.877 TL’dir. %14’lük temmuz güncellemesine seyyanen zam vaadinin ifa edilmesi hâlinde, bu ilave ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 57.000 TL’ye ulaşacaktı.

Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı 3

Fakat kulislerden gelen mesaj nettir: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne memur emeklisinin seyyanen zammı gündemde ne de ilave tek bir kuruş. Sadece toplu sözleşmede öngörülen güncelleme formülü masadadır.

Memur emeklisi bu maaşları havadan almıyor. En düşük maaşlı memur emeklisi dâhil olmak üzere, en az 9000 gün primle ve işçi emeklilerinden farklı olarak çalışırken her ay maaşından en az %2 oranında daha fazla prim kesilmesinin karşılığında bu hakka sahip oluyorlar.

Çok prim ödeyenin daha iyi standartlarda yaşaması gerekirken, sistem tersine işliyor. Mevcut izlenimler, ek bir iyileştirmenin ufukta görünmediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda en düşük memur emeklisi maaşının temmuz ayında en fazla 31.790 TL civarında kalması kuvvetle muhtemeldir.

Memur ve emeklisinin maaşı ne olacak? İsa Karakaş tek tek hesapladı 4

SENDİKALARA ÇAĞRI

Memur sendikalarının sürece daha aktif müdahil olması gerektiğini belirten Karakaş, maaş artışlarının en azından enflasyon seviyesinde gerçekleşmesi ve memur emeklileriyle SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında yapılacak maaş artışında resmi enflasyonun altında kalmaması gerektiğini belirterek, ek iyileştirme taleplerinin yeniden gündeme alınması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli İsa Karakaş
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