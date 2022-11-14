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Memur ve emekliye ek zam! Hesaplandı: 1.971 liraya varan artış yolda...

14.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliler maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte ek göstergenin gireceği tarihi dört gözle bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile emekli maaşlarına 749 ile bin 971 artış yolda... Öte yandan ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.

Memur ve emekliye ek zam! Hesaplandı: 1.971 liraya varan artış yolda...

3600 ek gösterge düzenlemesi 30 yıllık hizmeti olanların emekli maaşı için bin 749 ile bin 971 artış getirecek. Kazanım Ocak’taki yeni katsayıyla daha da büyüyecek.

TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI

Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu. Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında yükseliş getirecek.

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KİME, NASIL YANSIYOR?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan 1. derece çarşı ve mahalle bekçisi ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833 liraya ulaşacak.

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2 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR

Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak. Eğer Ocak zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse emekli maaşındaki ek gösterge kazanımı 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkacak.

15 OCAK SONRASI KAZANÇLI ÇIKACAK

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı.

Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.

Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.

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Memur ek gösterge emekli

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