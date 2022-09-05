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Memur ve emekliye enflasyon farkı! Zam şimdiden göründü ! Önümüzdeki 4 veri kritik...

05.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon zam oranı belli olmuştu. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı. TÜİK bugün Ağustos ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ve ağustos aylarında oluşan 2 aylık zam farkı da netleşti. İşte memur ve emekli zammıyla ilgili ayrıntılar...

Memur ve emekliye enflasyon farkı! Zam şimdiden göründü ! Önümüzdeki 4 veri kritik...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyonda yükseliş ivmesi bu Ağustos'ta da devam etti. Buna göre senelik bazda enflasyon yüzde 80,21'e yükseldi. TÜİK'in Ağutos enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ve ağustos aylarında oluşan 2 aylık zam farkı da netleşti. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının da belli olmasının ardından Ocak zammı da belli olacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da TÜİK tarafından açıklandı.

2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU

Posta Gazetesi'nde yer aşan habere göre, 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve BağKur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.

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2022'NİN İLK YARISINDA YÜZDE 30,5 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl imzalanan 6. dönem toplu sözleşmesinde memur sendikaları ve hükûmet sözcüleri tarafından varılan anlaşmaya göre göre memur ve emekli maaşlarına 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 7 oranında net zam yapılacaktı.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 VERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

TÜİK tarafından henüz son 2 veri açıklanırken Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu rakamlarının da ilan edilmesi ile beraber zam oranları netlik kazanacak. Yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı oranı üzerine hesaplanacak olan enflasyon farkı ilave edilecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ile bu oran yüzde 12,84 olarak tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos'ta enflasyon yüzde 80'i aştıSON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos'ta enflasyon yüzde 80'i aştı

EMEKLİ ZAMMI NASIL NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.


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