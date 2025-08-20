FİNANS

Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama: "Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz"

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadı. Süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınırken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan, "Oransal zamla ilgili olarak karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" dedi. Işıkhan ayrıca 11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Uzlaşma süresinin dolmasından dolayı süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.

"HAKEM KURULU'NUN KARARINA HEPİMİZ SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün sürek bu çalışmalarımız neticesinde çalışmalarımızı iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam bir diğer hizmet kolları.

"11 HİZMET KOLUNUN TAMAMINDA İMZALARIMIZI ATTIK"

Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağladığımızı ifade etmek isterim.

"TOPLAMDA 369 MADDEDE UZLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Oransal zamla ilgili olarak karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 maddede hizmet kollarında 311 maddede toplamda 369 maddede ulaşma sağlanmıştır.

"80 MİLYARI HİZMET KOLLARINA HARCADIĞIMIZI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımızla gerçekleştirdik. Bu 80 milyarı hizmet kollarına harcadığımızı ifade etmek istiyorum.

"HİÇBİR MEMURUMUZU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Türkiye yüzyılına yakışan bir süreci yönettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli memurlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları, ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz"

