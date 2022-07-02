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Memur ve memur emeklilerine ara zam için gözler 4 Temmuz Pazartesi'ye çevrildi! Erdoğan'ın zam oranıyla ilgili sözleri dikkat çekti

02.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından gözler şimdi de 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu zam oranıyla ilgili açıklama dikkat çekmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı için kritik verileri Pazartesi günü TÜİK duyuracak. İşte tüm detaylar...

Memur ve memur emeklilerine ara zam için gözler 4 Temmuz Pazartesi'ye çevrildi! Erdoğan'ın zam oranıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin beklediği ara zam için gözler 4 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

ARA ZAM İÇİN GERİ SAYIM

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ YÜZDE 7 ZAM CEPTE

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

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Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE ZAMLI ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

dasda

BEKLENTİ NE YÖNDE?

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ZAM ORANI' AÇIKLAMASI

Dün asgari ücret zammını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarına yapılacak zam oranıyla ilgili de "Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." demişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Recep Tayyip Erdoğan emekli tüik
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zam mam istemiyoruz bıktık.. gecen yıl 2825 TL alırken daha çok yiyecek içecek kıyafet ve yakıt alıyordum. şimdi 5500 TL ile geçen sene aldıklarımı alamıyorum.. zam istemiyoruzç fiyatların düşmesini istiyoruz. zam versen ne fayda her 3 katı atıyor hep geride kalıyorsun..

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