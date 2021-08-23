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Memur ve memur emeklilerinin beklediği zam haberi! Bakan Bilgin duyuracak

23.08.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin beklediği gün geldi. Hükümetle sendikalar arasındaki zam pazarlığında bugün de mutabakata varılmazsa hakem kurulu devreye girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in saat 14.30'da 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıklaması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin beklediği zam haberi! Bakan Bilgin duyuracak

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümetse, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Hükümetin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

3600 ek gösterge konusunda atılacak adım da görüşmelerin kritik başlıklarından biri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün saat 14.30'da açıklayacak.

Anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu devreye girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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