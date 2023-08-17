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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2. ZAM TEKLİFİ: Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

17.08.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura ne kadar zam yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın yeni zam teklifini duyurmasının ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Emekli memur ve memurlar arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, emekli memur ve memur maaşı yeni zam teklifi ne kadar? İşte Bakan Işıkhan tarafından yapılan 'memur zam teklifi' açıklaması...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2. ZAM TEKLİFİ: Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Toplu sözleşme toplantısı ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Hükümet tarafından 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklifinde bulunmasına Memur-Sen'den tepki gelmişti. Memur-Sen 2 yıl için yüzde 110 zam talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın yeni zam teklifini duyurdu. Peki, emekli memur ve memur maaşı yeni zam teklifi ne kadar? Memura ne kadar zam yapılacak?

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YENİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Yeni zam teklifi belli oldu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımızın mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik rol oynadığının bilinci içinde harekete ediyoruz. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Hassasiyet gerektirir. Tüm kesimlere destek verirken sosyal adaleti sağlamaya önem veriyoruz. Gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.

Toplamda 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmış bulunuyoruz. Teklifler arasında olumlu olarak değerlendireceğimiz maddeler şöyledir;

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi için çalışma yapacağız.

-Disiplin cezalarının affedilmesine yönelik çalışma yapacağız.
-Görevde yükselme sınavlarının düzenli ve sürekli olması için çalışma yapacağız.

-Hac izni, TOKİ konutlarında öncelik verilmesi için çalışmalarımız olacak.

-2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik ikinci teklifimizi iletiyoruz. Böylelikle yüzde toplamda yüzde 43 zam öngörüyoruz."

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN'DEN 2. ZAM TEKLİFİ SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2. zam teklifi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar işleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz. 22 Ağustos'a kadar görüşmeler devam edecek. Kamu işveren heyetinden yeni bir teklifi masaya getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Toplu Sözleşme memur zammı memur zam görüşmeleri

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