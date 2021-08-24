FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu! 2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu! 2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

24.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi için yapılacak zam oranları belli oldu. Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisi için 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranına ilişkin son kararı verdi. Peki, memur ve memur emeklisi için kadar zam yapıldı? 2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte 2022 memur zam oranları ile ilgili tüm ayrıntılar!

Memur ve memur emeklisi için 2022'de yapılacak zam oranı için görüşmeler 23 Ağustos'ta sona erdi. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklisi maaşları için 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

6124764a4e3fe112d0dacf54

MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN TABLO

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söyledi:

"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Dikkat! Bu şartı yerine getiren emekli oluyor! Dikkat! Bu şartı yerine getiren emekli oluyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Vergi dilimine göre ele geçeni yazsınlar delikanlılarsa , kimse temmuz aralıkta zamlı maaş alamıyor
Diyecek Bir söz dahi bulamıyorum Haram zıkkım olsun memur-sen aldığın aidatlar bu kadar yanlı olup şakşak ci olduğunuzu hepberaber gördük yine ey memur sen memurları arkadaşlar 3600 ü de nasılsa belli kesim alacak bunuda belli ettiler yazık günah kimse ben gecinemiyorum hayat pahalı vs demesin hak ettiğini alıyor gerçek enflasyon rakamları önemli hayat standardını göz önünde bulundurarak market pazar elektrik doğalgaz okul servis giyim vs leri unutmamak gerek bir taraf aldı gidiyor Bir taraf borcu borçla ödüyor iş yapmış gibi mutlu açıklama yapıyorlar yazıklar olsun kimse hak adalet demesin
2021 rakamlarıyanlış. Şu yalan siyaseti bitmediği sürece maaşlar çok artsa ne olack yalan dolan üzerine kurulmuş bir sistemin ne bereketi olur ne de ondan bir hayır gelir.

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.