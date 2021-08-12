Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin açıkladı

Yapılan toplantının ardınan açıklama yapan Bakan Bilgin, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için de yüzde 6 + enflasyon farklarının verilebileceğini söyledi. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına önümüzdeki yıldan geçerli olacak şekilde zam geldi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2022-2023 yılında yapılacak zam oranı teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için yüzde 5+ yüzde 6 ve enflasyon farkı, 2023 yılı için ise yüzde 6 + enflasyon farkı önerisinde bulunduklarını ifade etti.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023 yılı içerisinde yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında zam teklifi sunuldu.

6 milyon vatandaşı ilgilendiren zam oranı hükümet tarafından açıkladı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bilgin, Türkiye’nin sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, her toplumda sorunların olabileceğini söyledi. Devlet varlığının, devlet mekanizmasının işlemesi durumunda devletin sorunların üstesinden geleceğine işaret eden Bakan Bilgin, uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları olduğunu kaydetti.

Bütün bunların ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunları olduğundan bahseden Bilgin, Türkiye’nin bunlarla mücadele ettiğini kaydederek, orman yangını, sel felaketleri ile mücadeleye değindi. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçların varlığına işaret eden Bilgin, Türkiye’nin bunları aşacak seviyede bir ülke olduğunu ifade ederek, tüm ekonomik taleplerin beklendiği ölçüde karşılanamayabileceğini söyledi.

Devletin, çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu müddetçe bu problemlere daha iyi cevap vereceğini aktaran Bilgin, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte bunun üzerinde büyüme göstererek, bu problemlere yanıt verecek dinamizme sahip olunduğunu kaydetti. Hemen hemen 700 bin kamu işçisiyle imzalanan çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesinin imzalandığını duyuran Bilgin, Türkiye’nin toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülke olduğunu anlattı.

Türkiye'nin ekonomik problemler içinde en önemli konularından birinin enflasyon olduğunu hatırlatan Bilgin, son yıllarda muhtelif kaynakları, nedenleri olan enflasyon problemiyle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, Türkiye'deki enflasyonun parasal bir sorun olmadığını, daha çok maliyet enflasyonu olduğunu iddia etti.

Dolar kuru üzerinden meydana gelen dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmenin mümkün olduğunu söyleyen Bilgin, enflasyonun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini açıkladı. Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanının oluşturulması gerektiğinden bahseden Bilgin, bu sözleşme kapsamında konfederasyonların verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerinin değerlendirildiğinde birkaç hususta düğümlendiğini söyledi.

Bunlardan en önemlisinin 3600 meselesi olduğunu kaydeden Bilgin, bu 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme süresi içerisinde çözülmesini benimsediklerini söyledi. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar olduğunu anımsatan Bilgin, devletin bu problemi çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacağını, yapması gerektiğini vurguladı.

Diğer bir meselenin de sözleşmeli personel meselesi olduğunu aktaran Bilgin, haklarının tekrardan düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları ile ilgili teklifin olduğunu, bu teklife de benzer yaklaşımda olduklarını vurguladı.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM TALEP ETTİ?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğratmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 600 Türk lirası seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17, her sene yüzde 3 olmak üzere 2 senede toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Takvime göre 3 ila 6 Ağustos 2021 tarihlerinde hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. 9 ve 10 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline yönelik teklifler ele alınacak. 11 Ağustos'ta kamu personelinin geneline yönelik teklifler müzakere edilecek, 12 Ağustos'ta ise hükümet ilk zam teklifini sunacak.13 ila 16 Ağustos tarihlerinde de hizmet kollarına ilişkin raporlar müzakere edilecek.

17 ila 21 Ağustos tarihlerinde müzakereler sürecek olup, 22 Ağustos'ta toplu sözleşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 ila 31 Ağustos tarihlerinde çalışmalara başlayarak, iki tarafın tekliflerinin değerlendirmesi öngörülüyor.

ORANLAR BELLİ OLDU MU?

Önceki senelerden farklı olarak bu sene beraber hareket eden Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 Türk lirası seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17, her sene yüzde 3 olmak üzere iki senede toplamda yüzde 6 refah payı artışı talep etti.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi gibi maddeler de yer alıyor.



