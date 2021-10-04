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Memur ve memur emeklisine zam farkı oluştu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?

04.10.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından beklenen enflasyon rakamları duyuruldu. TÜİK'in duyurduğu rakamlara göre enflasyon Eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Rakamların açıklanması sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve zam farkı oluşup oluşmadığı merak ediliyor. Peki Memur ve memur emeklisine zam farkı oluştu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Memur ve memur emeklisine zam farkı oluştu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK'in 4 Ekim sabahı duyurduğu rakamlara göre enflasyon oranı 2021 Eylül ayında yüzde 1,25 artış gösterdi ve yıllık bazda enflasyon yüzde 19,58 oldu. Enflasyon rakamlarının ilanının ardından memur ve emekli maaşları için gerçekleşecek zam oranı araştırma konusu oldu. Buna göre 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci bir 6 aylık dönem baz alınmakta. Peki memur ve memur emeklisine zam farkı oluştu mu, enflasyon farkı ne kadar oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM FARKI OLUŞTU MU?

Eylül ayı enflasyon rakamları 4 Ekim sabahında açıklandı. Enflasyon Eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Enflasyon piyasa beklentilerinin daha aşağısında gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %16,42 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artışı %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda meydana geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar ise sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve son olarak %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

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2021'in başından itibaren 9 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE artış oranına baktığımızda yüzde 13,04'lük TÜFE meydana geldi. Bununla birlikte memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine Eylül ayı itibariyle zam oluştu. Senenin yarısında zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi şu an itibariyle yüzde 4,2 oranında Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu oluşmuş oldu. Bir puan üstü enflasyon farkı zammı da oluşmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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