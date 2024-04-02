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Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 07:22
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Memur ve sözleşmeli personel maaş ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan öncesine çekilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili bir duyuru yayımladı. Maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan'a kadar tamamlanmasını istedi.

Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı sosyal medya paylaşımında "Memurların bayram öncesi ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere her ayın 15'inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan'a kadar tamamlanmasını istedi. Bakanlığın duyurusunda maaşların tam zamanında yatacağı belirtildi.

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NTV'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan/2024 Ayı Maaş/Ücretlerinin Zamanında Ödenmesine ilişkin duyuruyu açıkladı.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

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Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

"HAZİNE'DEN NAKİT TALEBİ EN GEÇ 5 NİSAN'A KADAR YAPILMALI"

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

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Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin, söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

MAAŞ BANKA LİSTELERİ BANKALARA CUMA VE PAZARTESİ GÜNÜ GÖNDERİLECEK

2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.

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"ZAMANINDA ÖDENMESİ SAĞLANACAKTIR"

3- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." denildi.

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Memur Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel maaş bayram duyuru ödeme
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