FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş, aile yardımı ve ikramiye…

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş, aile yardımı ve ikramiye…

16.05.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi temmuz ayında yapılması beklenen ek zam haberini beklerken memurlar ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için de zam ayı olacak. Temmuz ayında memurların maaşları ile birlikte aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de artacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre gelmesi beklenen zamla birlikte yeni maaşlar…

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş, aile yardımı ve ikramiye…

Milyonlarca çalışan, emekli ve memur temmuz ayını bekliyor. Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Yeni kazançlar için ipuçları da var. Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Memur, işçi ve emeklilerin beklediği haber için Temmuz ayını işaret ettiSON DAKİKA | Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Memur, işçi ve emeklilerin beklediği haber için Temmuz ayını işaret etti

EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN 435 LİRAYA YÜKSELECEK

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 fark oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.31'e ulaştı. Yüzde 31.31 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.

2

2 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

Takvim gazetesinin haberine göre; Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak. Son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 çıkmıştı.

Temmuz zammını yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12'ye ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 8 bin 622 liraya ulaşırken, toplu sözleşme ikramiyesi 669 lirayı aşacak. 2 çocukluların aile yardımı da bin 33 lirayı bulacak.

Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler ek zamdan da etkilenecek. Ocak'ta memurlara 2.5 puanlık bir ek artış yapılmıştı. Bir iyileştirme de Temmuz'da bekleniyor. Bu da tüm gelirlere yansıyacak.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı!Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı!
Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!
İşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller varİşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller var
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.