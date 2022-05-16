Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş, aile yardımı ve ikramiye…

Milyonlarca çalışan, emekli ve memur temmuz ayını bekliyor. Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Yeni kazançlar için ipuçları da var. Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN 435 LİRAYA YÜKSELECEK

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 fark oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.31'e ulaştı. Yüzde 31.31 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.

2 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

Takvim gazetesinin haberine göre; Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak. Son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 çıkmıştı.

Temmuz zammını yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12'ye ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 8 bin 622 liraya ulaşırken, toplu sözleşme ikramiyesi 669 lirayı aşacak. 2 çocukluların aile yardımı da bin 33 lirayı bulacak.

Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler ek zamdan da etkilenecek. Ocak'ta memurlara 2.5 puanlık bir ek artış yapılmıştı. Bir iyileştirme de Temmuz'da bekleniyor. Bu da tüm gelirlere yansıyacak.





