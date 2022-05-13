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  4. SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Memur, işçi ve emeklilerin beklediği haber için Temmuz ayını işaret etti

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Memur, işçi ve emeklilerin beklediği haber için Temmuz ayını işaret etti

13.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.' dedi.

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Memur, işçi ve emeklilerin beklediği haber için Temmuz ayını işaret etti

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ve EYT açıklaması geldi. Bakan Bilgin,'Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var. 3600 Ek Gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" dedi.

Son dakika: 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklama!Son dakika: 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

Bilgin'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''ENFLASYON CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ DURUMDA''

''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.

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''EMEKLİLERİ KORUYACAĞIZ''

Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.

3600 EK GÖSTERGE VE EYT MESAJI

3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında.''


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
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