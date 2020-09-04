Memur zamları ne kadar oldu? Resmi Gazete'de memurlar için zam ve tazminat kararı!Memur tazminatları ne kadar oldu?

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 2020 yılında da uygulanacağına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. Devlet memurlarına ödenecek zam ne kadar? Memur tazminatları ne kadar oldu merak edenler için Cumhurbaşkanlığı kararının tamamı haberimizde.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile memur zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlar için şu açıklama yapıldı; "Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

yetkilidir."