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Memur zamlarında bir ilk yaşanacak! 10 milyon memurun gözü kulağı bu haberde...

24.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Yapılacak zamlarla ilgili olarak sözleşme ve zam maratonu beklemeye başlandı. Kamuda görevli olan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini ilgiyle takip ediyor. Peki memur zamlarıyla ilgili önemli ayrıntılar neler? İşte işçi, memur ve memur emeklilerini bekleyen zam uygulaması...

Memur zamlarında bir ilk yaşanacak! 10 milyon memurun gözü kulağı bu haberde...

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili olarak sözleşme ve zam maratonu başlıyor. Kamuda çalışmakta olan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sorgulamaya başladı. Peki memur zamlarıyla ilgili önemli ayrıntılar neler?

BİR İLK YAŞANACAK! MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR NELER?

10 milyon kamu çalışanı işçi, memur ve memur emeklisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini ilgiyle takip ediyor. Yaklaşık olarak 720 bin kamu işçisi için yapılacak olan pazarlık başlarken, Ağustos ayında da 3.5 milyon memur ve 5.5 milyon memur emeklisi için maaşlarda yapılacak artışı konuşmak amacıyla masaya oturulacak. Türk-İş ile Hak-İş ilk kez ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunmuş olacak. Yapılacak olan görüşmeleri hükümet adına Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yürütecek. İlk görüşmeler ise kamu işçilerinin 2021-2022 dönemi zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile yapılacak.

Mali ve sosyal hakların yer aldığı talepler konfederasyonlar tarafından Bakanlığa sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak. Kurulmuş olan komisyonlar ile üye sendikalarının görüşleri toplandı ve mali ile sosyal hakları içeren ortak talepleri hazırlandı.

Ağustos 2021 tarihinde de memurlarla toplu bir görüşme masası kurulacak. Görüşmeler sonucu toplamda yaklaşık 10 milyon işçi, 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına uygulanacak olan zam oranı belirlenmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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