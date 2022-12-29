MEMUR ZAMMI 2023: Memur maaşları ne kadar olacak, refah payı gelecek mi? Gözler o tarihte!

Memur zammı tutarı yakın zamanda belli olacak. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan memur zammı 2 Ocak günü TÜİK verilerinin açıklanması ile netleşecek. Memur maaşlarının ne kadar olacağı merak edildi. Gözler zam oranını kesinleştirecek Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte 2023 memur zammı hakkında ayrıntılar...

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında çalışan memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor ve veriler her ay TÜİK tarafından yayımlanmaktadır.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 olarak açıklandı.

Yani Temmuz ayında yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli çalışan ya da devlet kurumundan emekli olan memur için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

MEMURLAR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Yayımlanan verilere göre; toplu sözleşme gereği memurlar yeni yılda yüzde 8 zam alacak.

Ayrıca yüzde 7,04'lük enflasyon farkı bu rakama eklendiğinde yüzde 15,04'i gördü.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.

Fakat kesin rakamlar Ocak 2023'te açıklanacak enflasyon verileri sonrası belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN FLAŞ İDDİA!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.

Kulislerde konuşulan oran toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Memurlara yüzde 25 zam yapılması halinde benzer bir artış emeklilerin maaşlarında da olacak.

Yüzde 25'lik zam iddiaları gerçekleşirse 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek. 6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 508 TL'ye çıkacak.

Kesin zam oranı ise 3 Ocak 2023'te duyurulacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli olacak.

