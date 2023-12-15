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MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen, doktor, avukat, polis, hemşire maaşları!

15.12.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Memur ve emekli memur maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla zamlanacak. 11 Aralık'ta yapılan asgari kinci toplantının ikincisi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret zammı, kamu çalışanlarının maaşları için de belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkı TÜİK'n açıklaması ile belli oldu. Böylelikle emekli maaşları ile öğretmen, doktor, avukat, polis, hemşire, memur maaşlarında ilk rakamlar ortaya çıkmış oldu. Peki memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen, doktor, avukat, polis, hemşire maaşları!

Memur ve emekli memur maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşveren, işçi ve hükümet kanadından oluşan heyet 11 Aralık'ta Asgari ücret toplantısı için bişr araya geldi. Toplantıda rakam konuşulmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. Birçok kişi internette "2024 Peki memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte TÜİK tarafından yayımlanan veriler kapsamında 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları...

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MEMUR MAAŞLARI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 44 oldu.

Memur ve memur emeklileri için kesin zam Aralık ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

En düşük emekli maaşı ile refah payı için yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Türkiye Büyük Milet Meclisi süreci başlayacak. Emekli maaş zam oranları enflasyon oranında artacak.

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4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 artış olacak.

MEMUR MAAŞI

10 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek.

2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

MEMUR

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı şu an için 22 bin TL.

22 bin TL üzerinden yüzde 50’ye yakın bir artış yapılması bekleniyor.

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Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
Hizmetli 15/1 20.377 29.899
Memur 12/1 21.278 31.221
Memur 9/1 21.310 31.269
Teknisyen 9/1 21.916 32.157
Öğretmen 8/1 23.378 34.303
İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
Şef 4/1 22.758 33.393
Polis 8/1 28.620 41.994
Hemşire 8/1 25.088 36.811
Müdür 4/1 27.326 40.096
Mühendis 8/1 28.578 41.932
İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
Daire Başkanı 47.469 69.651
Genel Müdür 61.619 90.413
(*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306
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