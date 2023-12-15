MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen, doktor, avukat, polis, hemşire maaşları!

Memur ve emekli memur maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşveren, işçi ve hükümet kanadından oluşan heyet 11 Aralık'ta Asgari ücret toplantısı için bişr araya geldi. Toplantıda rakam konuşulmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. Birçok kişi internette "2024 Peki memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte TÜİK tarafından yayımlanan veriler kapsamında 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları...
Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 44 oldu.
Memur ve memur emeklileri için kesin zam Aralık ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ile refah payı için yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Türkiye Büyük Milet Meclisi süreci başlayacak. Emekli maaş zam oranları enflasyon oranında artacak.
4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 artış olacak.
Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek.
2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
En düşük memur maaşı şu an için 22 bin TL.
22 bin TL üzerinden yüzde 50’ye yakın bir artış yapılması bekleniyor.
|Birim: TL
|2023 Temmuz maaşı
|Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
|Hizmetli 15/1
|20.377
|29.899
|Memur 12/1
|21.278
|31.221
|Memur 9/1
|21.310
|31.269
|Teknisyen 9/1
|21.916
|32.157
|Öğretmen 8/1
|23.378
|34.303
|İmam - Hatip 8/1
|23.103
|33.899
|Şef 4/1
|22.758
|33.393
|Polis 8/1
|28.620
|41.994
|Hemşire 8/1
|25.088
|36.811
|Müdür 4/1
|27.326
|40.096
|Mühendis 8/1
|28.578
|41.932
|İlçe Müdürü 4/1
|30.977
|45.452
|Daire Başkanı
|47.469
|69.651
|Genel Müdür
|61.619
|90.413
|(*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil)
|22.017
|32.306