Memur zammı 3 tabloda netleşti! Öğretmen, polis, hemşire... Seyyanen zam da 'tasarruf'a takıldı

Ocak 2024’te en düşük memur maaşı 32.860 TL, memur emekli maaşı 14.740 TL’ye yükselmişti. Yüzde 49,25 zam alan memur ve memur emeklisi, şimdi Temmuz ayında ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı ve yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Merkez Bankası enflasyon tahmini memur maaş zammı tablosunu değiştirdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 3 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olan enflasyon Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 69,80’e yükseldi.

Nihai memur zammı için geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Son enflasyon verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72’ye yükselirken, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 3,23 olarak hesaplandı. Enflasyon farkına yüzde 10 toplu sözleşme dahil edilerek hesaplama yapıldığında memur zammı ilk 4 ay için yüzde 13,56 oldu.

6 aylık emekli ve memur maaş zammı içinse Merkez Bankası’nın yüzde 25,39’luk tahmini baz alındığında 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Yüzde 10 memur toplu sözleşme zammı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 19,93’e erişecek.

MEMUR-SEN’DEN ZAM AÇIKLAMASI

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi. Yalçın, “Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

ORTALAMA MAAŞLAR 44 BİN TL OLACAK

4 aylık kesinleşen enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, memur emeklisi için hesaplar netleşti:

6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek. Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.

MEMURA SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Doç. Dr. Ekonomist Filiz Eryılmaz ise memura zamda şu yorumu yaptı:

"Temmuz ayında zam oranlarına sosyal refah payı yansıtılmayacak. Memur ve memur emeklisine tıpkı Ocak ayındaki gibi toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak bilindiği gibi açıklamalara göre, enflasyon Temmuz ayında düşecek. Bu da demek oluyor ki zam oranları beklentinin altında kalacak. Öte yandan Bakanlıklar şu an tasarruflara yönelik politika izlediğinden emeklilerin beklediği seyyanen zam yansıtılmayabilir. Yani bu beklentilerin çok altında olan bir durum. Kamu harcamalarında da kısıtlamalara gidildi. Tüm bunların tablosuna baktığımızda zam oranları beklentinin altında kalabilir.”

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

MEMUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU







