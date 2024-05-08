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Memura seyyanen zam devam edecek mi? Emekliye farklı çalışana farklı tarife: ‘Refah payı beklemiyorum…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 08:26
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Memur maaş zammı Nisan ayı enflasyonu sonrasında iyiden iyiye netleşmeye başladı. 4 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre de Temmuz 2024 zammı şekillendi. Son enflasyona göre ve 6 aylık tahmine göre hesaplama yapıldı. Peki en düşük memur emekli zammı ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memura refah payı gelecek mi? Seyyanen zam devam edecek mi? Konuya ilişkin değerlendirme Ekonomist Muhammet Bayram’dan geldi.

Memura seyyanen zam devam edecek mi? Emekliye farklı çalışana farklı tarife: ‘Refah payı beklemiyorum…’

Ocak 2024 döneminde memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam almıştı. En düşük memur maaşı 32.860 TL, memur emekli maaşı 14.740 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayında belli olacak memur zammı oranlarına çevrildi. Refah payı ile ilgili dikkat çeken bir yorum yapıldı.

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NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3,16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıkladı. Enflasyon Nisan ayında ise aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.
Nihai memur zammı için geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

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4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Nisan enflasyonu sonrası 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı da belli oldu. Yüzde 3,23’lük enflasyon farkına yüzde 10 toplu sözleşme dahil edilerek hesaplama yapıldığında memur zammı ilk 4 ay için yüzde 13,56 oldu.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,39

Memur maaş zammı için bir diğer ipucu ise Merkez Bankası’ndan geldi. 6 aylık enflasyon beklentisi Merkez Bankası’nın verilerine göre yüzde 25,39 oldu. Yani kabaca enflasyonun yüzde 25 bandında olacağı hesaplanıyor. Böylece 6 aylık memur enflasyon farkının Yüzde 9,03 olması ve 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranının ise yüzde 19,93 olması bekleniyor.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ‘5 PUAN’LIK EK TAHMİNİ

Temmuz 2024 memur zammı için dikkat çeken değerlendirmede bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Şu anda yüzde 18.72 oranında 4 aylık enflasyon farkı hak edildi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise belli olmadı. Aylık yüzde 3’er enflasyon farkı gelse toplamda 6 ayda yüzde 25’lik fark ortaya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 puanlık refah payı artışı bekliyorum. Burada yüzde 30 oranında bir zam yapılabilir” dedi.

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“MEMUR EMEKLİ MAAŞI SSK VE BAĞ-KUR’LU İLE EŞİTLENEBİLİR”

“Memur ve memur emeklileri ise bu dönemde toplu sözleşmeden dolayı 5 puan daha az zam alacak” ifadesini kullanan Muhammet Bayram, “Memur ve memur emeklileri yüzde 20 zammı hak edeceklerdir. Ama son yıllarda memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaş zamları eşitlenmişti. Bu dönemde de memur emeklilerinin zam oranının SSK, Bağ-Kur emeklileri ile eşitleneceğini düşünüyorum. Yüzde 25 olan enflasyon farkına 5 puanlık artış yapılarak yüzde 30 zam yapılacağını tahmin ediyorum.

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“MEMURA REFAH PAYI BEKLEMİYORUM”

Memur maaşına refah payı beklemediğini dile getiren Bayram, “Memurlara geçtiğimiz dönemlerde 8 bin TL seyyanen zam yapılmıştı. Şu anda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyesinde. O nedenle ben memurlara ilave bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Yüzde 20 civarında bir zam yapılacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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SEYYANEN ZAM KALICI OLDU

Geçtiğimiz sene 8077 TL seyyanen zam alan memur için bu artışın tek seferlik olduğu ve 31 Aralık’ta sona ereceği dile getiriliyordu. Ancak Ocak zammı döneminde bu konu da netliğe kavuşmuş oldu. Seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ocak ayından itibaren seyyanen zam tutarı net olarak 12.055 TL olarak ödeniyordu.

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