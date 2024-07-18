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Memur zammı daha yeni hesaplara geçmişti! En az yüzde 6, en çok yüzde 10... Fark daha da açılacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.07.2024 08:59
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Memur maaş zammı Temmuz 2024 için belli olmuştu. En düşük memur maaşı 39.202 TL’ye yükseldi. Yeni Temmuz maaşları ise hesaplara geçti. Memurun Ocak 2025 maaş zammı enflasyon tahminlerine göre hesaplandı. Buna göre memura en fazla yüzde 10, en az yüzde 6 zam yolda…

Memur zammı daha yeni hesaplara geçmişti! En az yüzde 6, en çok yüzde 10... Fark daha da açılacak

Bu yıl Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zammın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer aldı. Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2023’te ve bu yılın Ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları Temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak - Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.

TÜRK LİRASI (230)

Temmuz 2024 için yüzde 19,31 zam alan memurların maaşları hesaplara geçmişti. Memurun Ocak 2025 maaş zammı için hesaplar yapıldı.

OCAK AYINDA DA DURUM DEĞİŞMEYECEK

Habertürk’teki habere göre, Temmuz ayında yapılan maaş zammının içinde yüzde 10 toplu sözleşme zammı da bulunuyor. 2025 yılında ise ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

2024 yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 38, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yüzde 43,52 bekleniyor. Bu tahminlere göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon sırasıyla yüzde 10,64 veya yüzde 15,06 olacak.

TÜRK LİRASI (358)

MEMUR ENFLASYON FARKI OCAK’TA NE OLACAK?

Enflasyon farkı ise sırasıyla yüzde 0,58 veya yüzde 4,60 düzeyinde kalacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulandığında memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 6,62, anketteki enflasyon tahminine göre ise yüzde 10,88 olacak.

Her durumda memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Yıl sonu enflasyon oranı Merkez Bankası’nın tahmininin üzerine çıktıkça memurlar aleyhine fark daha da artacak.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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