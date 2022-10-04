Memur zammı ne kadar olacak? 2023 ocak ayı memur maaş zammında enflasyon farkı detayı

Memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ‘Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.’ dedi. İşte eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaş zammındaki son durum

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı enflasyon oranı ve farkına göre netlik kazanacak. En son 3 Ekim Pazartesi günü eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Milliyet.com.tr’de yer alan habere göre Vergi Uzmanı Muhammet Bayram; “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur.

En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETE DE ZAM YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50,51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

Bu hesaba göre net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret 7 bin 575 lira 63 kuruşu bulacak. Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek.



