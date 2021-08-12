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Memur zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'den önemli açıklama

12.08.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereni ücret zammı teklifinin, beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "İşveren, pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir teklifi en kısa sürede ve en geç pazartesi gününe kadar bizimle paylaşmalıdır." dedi.

Memur zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'den önemli açıklama

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kamu işvereninin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin pazarlık aşamasını başlatacak teklifi kendileriyle paylaştığını anımsattı.

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İLK TEKLİF BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Yapılan teklifin beklentilerini karşılamadığını belirten Yalçın, "Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de yüzde 5 + yüzde 6, 2023'te yüzde 6 + yüzde 6 olmak üzere toplam iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı." dedi.

Kamu işvereni teklifinde, toplu sözleşme sürecinin önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili bir bölüm, hüküm ve teklifin bulunmadığını aktaran Yalçın, "Bu tablo tekliflerimiz karşılığında işveren iradesinin henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati doğurmuştur. Sunulan teklif, pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gibi işvereninin müzakere başlatacak yeni bir teklifi hazırlaması gereğini de ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Teklif sonrasında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve akabinde Başkanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını aktaran Yalçın, toplantılarda alınan kararları paylaştı:

"Tarafımıza sunulan teklif, haklı beklentilerimizi karşılamaktan da müzakere-pazarlık aşamasını başlatmaktan da uzaktır. Bu nedenle işveren, pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir teklifi en kısa sürede ve en geç pazartesi gününe kadar bizimle paylaşmalıdır. Genel toplu sözleşme bölümü kapsamında 22 Ağustos'a kadar oturum yapılması noktasında işveren tarafı istek ve iradesini ortaya koymalıdır. Sunulan teklifinin içerdiği artış oranları yükseltilmeli, ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmelidir.

Genele ilişkin tekliflerimizde yer alan diğer konu seyyanen zam, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı gibi başlıkların cevapsız bırakılması durumu fark edilmeli, bu konularda kamu işvereni masaya müzakere temelli teklifler getirmelidir. Hizmet kollarına ilişkin müzakerelerde genel toplu sözleşme teklifindeki hata yapılmamalı, teklif içerikleri net ve somut olmalıdır."

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YARIN KAMUOYU AÇIKLAMASI YAPILACAK

Yalçın, kamu işvereninin sözleşme sürecindeki belirsizliği gidermesi ve tekliflerine olumlu yaklaşması çağrısıyla yarın Türkiye genelinde mevcut teklifin yetersizliğini ve yeni teklif sunulması gereğini içerecek davet temelli bir kamuoyu açıklaması yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Ali Yalçın, orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı illerde basın bildirisi paylaşılacağını, diğer illerde de basın toplantısı yapılacağını aktardı.

Tüm il temsilcilerinin cumartesi Ankara'ya çağrılacağını dile getiren Yalçın, görüşmede teşkilatın konuya bakışı, bundan sonraki aşamada Memur-Sen'in sergileyeceği tavır ve adil teklif yapılmasını sağlayacak eylem tercihlerinin tartışılacağını kaydetti.

MEMURLAR İÇİN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hükümetin sendikalara ilk zam teklifini paylaşmıştı. Bilgin zam teklifini, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelersin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz." şeklinde açıklamıştı.

(AA)

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Memur
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