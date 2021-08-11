Son Dakika: Bakan Bilgin'den kamu işçilerine zam açıklaması! İşte 2021 kamu personelinin zam oranı

Yüz binlerce işçinin merakla beklediği toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklamasında çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere seyyanen 500 TL 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ NE KADAR ZAM İSTEMİŞTİ?

Görüşmelerde Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmişti.

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