Memur zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı! Ocak 2023 memur zammı tahminleri...

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. SSK ile Bağ-Kur emeklisi vatandaşların alacağı maaş zam oranları tablosu da son şeklini almış oldu. Memur zammının ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanırken zam tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. İşte 2023 memur zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı Kasım ayı ile Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının yayımlanmasının ardından belli olacak.

TÜİK en son Ekim 2022 enflasyon oranını duyurdu.

2023 Ocak ayı zammı için ise yalnızca 2 veri kaldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

Böylelikle Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla belli olan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.

4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplamasıyla birlikte memur ve memur olarak çalışmış emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşlar da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldular. Fakat Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları da TÜİK tarafından yayımlandığında maaş zam oranı da değişecek.

2023 MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ile memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023'te duyurulacak enflasyon oranıyla tespit edilecek.

3 Ocak'tan önce hesaplanan zam oranları yalnızca açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici olmaktadır.

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin maaşı, mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından sebep de değişecek.

