Memur zammı ne kadar oldu,ne zaman açıklanacak? 3 Ocak 2023 memur emekli maaş zammı tablosu açıklandı mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

Memur emekli zam oranı bugün belli olacak. TÜİK aralık ayı enflasyon oranını saat 10.00'da duyuracak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,38 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,40 zam hakkı elde etti.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,38 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,40 zam hakkı elde etti.



Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. "Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız" diyen Erdoğan şunları söylemişti:

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz."

