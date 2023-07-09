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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Bakan Şimşek'ten memur zammı açıklaması

09.07.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük memur ve emekli maaşı zammı konusunda açıklamada bulundu. Peki, Temmuz memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Bakan Şimşek tarafından yapılan memur zammı açıklaması...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Bakan Şimşek'ten memur zammı açıklaması

Memur zammı ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Son zamanlarda gündemi kapsayan memur maaşı zam oranı ile ilgili sonuç geçtiğimiz gün netleşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye yükselten, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Öte yanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten memur zammı açıklaması geldi. İşte 2023 memur zammı ile ilgili merak edilenler....

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MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Memur zammı ile memur maaşı zammı hakkında açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz"

H2

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL'NİN ÜZERİNE YÜKSELDİ

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Düzenleme 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yaklaşık 4 milyona yakın memura yapılacak 8.077 liralık seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyeti 177 milyar lira olacak. Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan zammın maliyeti 388.3 milyar lira olarak belirlendi. Bu kapsamda 1.1 trilyonluk ek bütçeye ise onay çıktı.

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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

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