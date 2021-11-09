Memura 3600 ek gösterge zammı! Sözleşmeli personele kadro! İşte o gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talımatının ardından 3600 ek gösterge için kollar sıvandı. Çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar sürmesi beklenirken, memurların ve memur emeklilerin maaşını artıracağı gibi ikramiyeler de yükselecek. Ayrıca sözleşmeli personele de kadro verilecek. İşte 3600 ek gösterge çalışmalarındaki son gelişmeler…

530 BİN SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO GELİYOR

2022 yılına girmemize son 2 ay kalırken memur ve memur emeklileri bir yandan ocak zammını takip ederken, bir yandan da 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Memur ve memur emeklilerinin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla başladı. 2022 yılı sonunda bitmesi beklenen çalışmaların neticesinde sözleşmeli memurları da ilgilendiren sonuçlar çıkacak. Yaklaşık 530 bin sözleşmeli memura kadro geliyor.

2022 YILINDA ÇALIŞMA SONA ERECEK

Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK KAPSAM NEDİR?

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, yürütülecek çalışmalarda şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:

Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.

Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.

Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.



