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MEMURA EK ZAM 2023: Temmuz'da memur zammı yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması

02.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura zam haberlerinin ardından son dakika gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet kurumlarında çalışan personeller ile emekli olan vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Refah payı düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verildi. Peki, memura ek zam yapılacak mı? 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURA EK ZAM 2023: Temmuz'da memur zammı yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması

Memura zam haberi sonrası araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Emekli ve memur için 2 bakanlığa talimat verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlar için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağını ifade etti. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı ile memura zam konusuna ilişkin detaylar merak konusu oldu.

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TEMMUZ'DA MEMUR ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz memur zammı ile ilgili beklenen açıklama Memur-Sen Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Emekli ve memur için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışması yapıldığını söyledi.

MEMUR ZAMMININ YANI SIRA REFAH PAYI DA VERİLECEK

Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

Temmuz memur zammı 2

TEMMUZ AYINDA ZAM BEKLENTİSİ

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Temmuz memur zammı

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