Memura-Emekliye yüzde 28 zam! 400 TL ikramiye ve 3600 ek gösterge de...

Bu yıl Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları ilk kez birleşerek, memur ve memur emeklileri için taleplerini dile getirmişti. Ağustos ayının başından itibaren hükümetle yapılan görüşmelerde sonunda uzlaşmaya varıldı. 6.4 milyon memur ve emekli için alınan kararları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.

İKİ YILDA VERİLEN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 28.6

Memur ve memur emeklililerinin gözü kulağı sendikalar ve hükümetin yapmış olduğu anlaşmanın sonucundaydı. Alınan kararlar dün açıklandı. Buna göre maaşlara 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi de 400 TL’ye çıkarıldı. İki yılda maaşlarda kümülatif yüzde 28.6 artış olacak. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi ise 400 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ALINAN KARARLARI BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sonuçlarını açıklarken genel hususlarda anlaşmaya vardıklarını duyurarak alınan kararları şöyle açıkladı:

İlk teklifimizde 2022 için yüzde 5+6 zam ve enflasyon farkı, 2023 için de yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermiştik. İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+enflasyon farkı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik. Uzlaşma yaratacak en yüksek oranları içeren bir sözleşme oldu.

Seyyanen zam yerine sendika üyesi olan 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesini 135 liradan 400 liraya çıkardık.

3600 meselesi Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. Kanun gerektiren bir şey, biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak.b3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da maaşlara yapılan artışın yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geldiğini söyledi.

İKRAMİYE 135 TL’DEN 428 TL’YE ÇIKARILDI

Sendikalı memurlar önümüzdeki yıl Ocak-Haziran döneminde 400 lira, Temmuz-Aralık döneminde de 428 lira toplu sözleşme ikramiyesi alacak.

Bu tutar 2023 yılında Ocak-Haziran'da 462 lira, Temmuz-Aralık'ta da 489 liraya çıkacak. Böylece toplu sözleşme ikramiyesindeki iki yıllık artış kümülatif yüzde 262'ye ulaşacak.

YAPILAN ZAM MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Sendika üyesi, bekar, idari hizmetler sınıfında 4 bin 60 lira alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4 bin 580, ikinci yarısında 4 bin 900, bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5 bin 292, ikinci 6 ayda 5 bin 610 lira olacak.

2 yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 civarında olacak. Bir mühendisin 7 bin 359 lira olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7 bin 814, ikinci yarıda 8 bin 361, 2023'te ilk yarıda 9 bin 30, ikinci yarıda 9 bin 572 liraya çıkacak. 2 yıllık zam yüzde 30.07'ye ulaşacak.



