FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memura-Emekliye yüzde 28 zam! 400 TL ikramiye ve 3600 ek gösterge de...

Memura-Emekliye yüzde 28 zam! 400 TL ikramiye ve 3600 ek gösterge de...

24.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayının başında memur ve memur emeklilerinin zamları için masaya oturan hükümet ve sendikalar anlaşmaya vardı. Toplantının ardından memura ve memur emeklisine yüzde 28 zam verildi.

Memura-Emekliye yüzde 28 zam! 400 TL ikramiye ve 3600 ek gösterge de...

Bu yıl Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları ilk kez birleşerek, memur ve memur emeklileri için taleplerini dile getirmişti. Ağustos ayının başından itibaren hükümetle yapılan görüşmelerde sonunda uzlaşmaya varıldı. 6.4 milyon memur ve emekli için alınan kararları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.

İKİ YILDA VERİLEN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 28.6

Memur ve memur emeklililerinin gözü kulağı sendikalar ve hükümetin yapmış olduğu anlaşmanın sonucundaydı. Alınan kararlar dün açıklandı. Buna göre maaşlara 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi de 400 TL’ye çıkarıldı. İki yılda maaşlarda kümülatif yüzde 28.6 artış olacak. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi ise 400 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ALINAN KARARLARI BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sonuçlarını açıklarken genel hususlarda anlaşmaya vardıklarını duyurarak alınan kararları şöyle açıkladı:
İlk teklifimizde 2022 için yüzde 5+6 zam ve enflasyon farkı, 2023 için de yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermiştik. İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+enflasyon farkı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik. Uzlaşma yaratacak en yüksek oranları içeren bir sözleşme oldu.

Seyyanen zam yerine sendika üyesi olan 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesini 135 liradan 400 liraya çıkardık.

3600 meselesi Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. Kanun gerektiren bir şey, biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak.b3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da maaşlara yapılan artışın yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geldiğini söyledi.

İKRAMİYE 135 TL’DEN 428 TL’YE ÇIKARILDI

Sendikalı memurlar önümüzdeki yıl Ocak-Haziran döneminde 400 lira, Temmuz-Aralık döneminde de 428 lira toplu sözleşme ikramiyesi alacak.

Bu tutar 2023 yılında Ocak-Haziran'da 462 lira, Temmuz-Aralık'ta da 489 liraya çıkacak. Böylece toplu sözleşme ikramiyesindeki iki yıllık artış kümülatif yüzde 262'ye ulaşacak.

YAPILAN ZAM MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Sendika üyesi, bekar, idari hizmetler sınıfında 4 bin 60 lira alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4 bin 580, ikinci yarısında 4 bin 900, bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5 bin 292, ikinci 6 ayda 5 bin 610 lira olacak.

2 yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 civarında olacak. Bir mühendisin 7 bin 359 lira olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7 bin 814, ikinci yarıda 8 bin 361, 2023'te ilk yarıda 9 bin 30, ikinci yarıda 9 bin 572 liraya çıkacak. 2 yıllık zam yüzde 30.07'ye ulaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda! Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Evini yenileyeceklere 40 bin TL destek!Evini yenileyeceklere 40 bin TL destek!
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.