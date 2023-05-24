Memura kira desteğinde detaylar netleşiyor! Bakanlıklardan ortak ve kapsamlı çalışma: Ödenecek tutarda o kriter baz alınacak…

Memur maaşı zammı ile yeni bir adım daha atılması planlanıyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeleye göre kamu çalışanlarına kira desteği de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” demişti.

28 MAYIS SONRASI DETAYLAR NETLEŞECEK

Milyonlarca memur şimdi ‘bu destek ne kadar olacak, süreç nasıl işleyecek?’ sorusuna yanıt ararken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin hayata geçirilmesi planlanan düzenmenin ayrıntılarını TRT Haber'de anlattı.

"Geçinme endeksleri dikkate alınarak şartlara bakılacak. Buna dair kira yardımı söz konusu olabilir” diyen Zengin, “Bunun ayrıntılarını 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedefin kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının, şartlarının düzeltilmesine dair adımlar olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

“KADEMELENDİRME OLABİLİR”

Geçinme endeksine göre kademelendirme yapılabileceğinin altını çizen Zengin, “Kira fiyatlarına bakılacak, ortalama kiralar ve oradaki diğer gıda fiyatları da belki değerlendirilecek. Bu geçinme endekslerine göre belki de belli bir kademelendirme olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer farklı şehirlerde bu artışların miktarları durumları değerlendirilip ona göre hayatı kolaylaştıracak tutar belirlenir” diye yorumda bulundu.

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

KAPSAMLI BİR DÜZENLEME YOLDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız” derken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum ise, bir konu üzerinde değil kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade ederek şunları belirtmişti:

“Büyükşehirde çalışan vatandaşlarımız için işte memur olur, asgari ücretle çalışan olur, buradaki yaşam şartlarını da gözetecek düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Memurumuzun gelirinin mi artması gerekiyor, bunu hayata geçireceğiz. Kira noktasında desteğin mi artırılması gerekiyor, bunu çalışacağız. Birçok düzenlemeyi ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz, inşallah seçim sonrasında da milletimizi rahatlatacak, burada çalışan memurlarımıza, işçilerimize daha iyi şartlarda yaşama imkanını eriştirecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu sadece bir konu üzerine olmayacak kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.



