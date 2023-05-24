FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memura kira desteğinde detaylar netleşiyor! Bakanlıklardan ortak ve kapsamlı çalışma: Ödenecek tutarda o kriter baz alınacak…

Memura kira desteğinde detaylar netleşiyor! Bakanlıklardan ortak ve kapsamlı çalışma: Ödenecek tutarda o kriter baz alınacak…

24.05.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından memurlar için bir düzenleme de sosyal yardımlar kısmında olacak. Bu kapsamda yeni düzenlemelerden biri de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirde yaşayan kamu çalışanına kira desteği olacak. Bakanlıklar konuya ilişkin ortak bir çalışma yürüterek kapsamlı düzenleme için kolları sıvarken detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Memura kira desteğinde detaylar netleşiyor! Bakanlıklardan ortak ve kapsamlı çalışma: Ödenecek tutarda o kriter baz alınacak…

Memur maaşı zammı ile yeni bir adım daha atılması planlanıyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeleye göre kamu çalışanlarına kira desteği de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” demişti.

Konut 5

28 MAYIS SONRASI DETAYLAR NETLEŞECEK

Milyonlarca memur şimdi ‘bu destek ne kadar olacak, süreç nasıl işleyecek?’ sorusuna yanıt ararken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin hayata geçirilmesi planlanan düzenmenin ayrıntılarını TRT Haber'de anlattı.
"Geçinme endeksleri dikkate alınarak şartlara bakılacak. Buna dair kira yardımı söz konusu olabilir” diyen Zengin, “Bunun ayrıntılarını 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedefin kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının, şartlarının düzeltilmesine dair adımlar olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

013

“KADEMELENDİRME OLABİLİR”

Geçinme endeksine göre kademelendirme yapılabileceğinin altını çizen Zengin, “Kira fiyatlarına bakılacak, ortalama kiralar ve oradaki diğer gıda fiyatları da belki değerlendirilecek. Bu geçinme endekslerine göre belki de belli bir kademelendirme olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer farklı şehirlerde bu artışların miktarları durumları değerlendirilip ona göre hayatı kolaylaştıracak tutar belirlenir” diye yorumda bulundu.

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

iStock-1458862810

KAPSAMLI BİR DÜZENLEME YOLDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız” derken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum ise, bir konu üzerinde değil kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade ederek şunları belirtmişti:

006

“Büyükşehirde çalışan vatandaşlarımız için işte memur olur, asgari ücretle çalışan olur, buradaki yaşam şartlarını da gözetecek düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Memurumuzun gelirinin mi artması gerekiyor, bunu hayata geçireceğiz. Kira noktasında desteğin mi artırılması gerekiyor, bunu çalışacağız. Birçok düzenlemeyi ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz, inşallah seçim sonrasında da milletimizi rahatlatacak, burada çalışan memurlarımıza, işçilerimize daha iyi şartlarda yaşama imkanını eriştirecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu sadece bir konu üzerine olmayacak kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O paraların hepsi iade edilecek!O paraların hepsi iade edilecek!
Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacakKamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacak
Memur zammı ve emekli zammı için en az yüzde 26’lık refah payı geliyorMemur zammı ve emekli zammı için en az yüzde 26’lık refah payı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Memur

En Çok Okunan Haberler

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Bakan Bilgin açıkladı! 'Maaşları birikmiş olarak yatacak'

Bakan Bilgin açıkladı! 'Maaşları birikmiş olarak yatacak'

Topraktan çıkan altın! Kilosu 2 bin liradan alıcısı hazır...

Topraktan çıkan altın! Kilosu 2 bin liradan alıcısı hazır...

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı

Altın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi

Altın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.