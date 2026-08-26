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Ev satışında DASK poliçesine yeni düzenleme!

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi yaptırılan evin satışı halinde, kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek.

Ev satışında DASK poliçesine yeni düzenleme!

KDK'ya başvuran bir vatandaş, zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığını, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı ev için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığını ifade etti.

Böylece aynı konut için iki ayrı poliçe düzenlenmiş olduğunu belirten vatandaş, poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak istediğini ancak karmaşık bir süreçle karşılaştığını ifade etti. Vatandaş, ödediği primin kullanılmayan kısmını geri almakta güçlük yaşadığını belirterek, uygulama nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Ev satışında DASK poliçesine yeni düzenleme! 1

İKİ KURUMA TAVSİYE VERİLDİ

KDK tarafından yapılan inceleme sonucunda; mevcut uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi, vatandaşın hakkını daha kolay kullanabileceği bir sistem kurulması yönünde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından DASK uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

21 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; bir konut satıldığında eski sahibine ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen prim, eski ev sahibine geri ödenecek. Yeni ev sahibi için de ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas olacak.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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dask düzenleme
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