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Memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir, ne demek?

09.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura refah payı verilecek mi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birazdan kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili beklenen açıklamayı yapacak. Asgari ücret zammı içinse Temmuz ayı işaret edildi. Peki, Refah payı nedir, ne demek? Memura refah payı verilecek mi, ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

Memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir, ne demek?

Memura refah payı hakkında araştırmalar hız kazandı. Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir. Peki, Memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir, ne demektir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulunda milyonlarca memur ve emekli için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylıklarında düzenleme yapılacağını ifade ederek seçim sonrasını işaret etmişti.

Memur maaşları içinse, “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz’da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" demişti.

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REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

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