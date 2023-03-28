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Memura refah payı zammı ne kadar olur 2023? Memura refah payı verilecek mi? Emekli maaşı zammı sonrası gözler o düzenlemede!

28.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura refah payı ve asgari ücrete ara zam beklentisi en düşük emekli maaşı zammının artırılmasının ardından gündeme geldi. Memura refah payı Twitter'da trend topic olurken birçok kişi konuya dair araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi internette "2023 Memura refah payı zammı ne kadar olur? Memura refah payı verilecek mi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Memura refah payı zammı ne kadar olur 2023? Memura refah payı verilecek mi? Emekli maaşı zammı sonrası gözler o düzenlemede!

Memura refah payı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere bu yılın başında Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herkesin maaşına yüzde 30 zam yapılmıştı. O dönem 5 bin 500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı yeni zam ile 7.500 TL’ye oluyor. Öte yandan asgari ücret ile memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte Twitter'da trend topic olan memura refah payı ile ilgili merak edilenler...

MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memura refah payı Twitter'da gündem oldu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplara yatan emekli ikramiyesini 2 bin TL olarak öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün akşam kabul edildi. Bu gelişme ile asgari ücretli çalışan milyonların da maaşları için zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekli görülmesi halinde ara zam yapmaktan kaçmayacaklarını daha önceden belirtmişti. Ancak Ankara’dan konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. SGK uzmanlarına göre asgari ücrete zam yapılmasının mevcut şartlarda mümkün olduğu dile getirilirken, mevzuatın buna elverişli olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda TÜRK-İŞ’in Şubat ayı açlık sınırı olan 9.425 lira yeniden gündeme geldi.

MEMUR REFAH PAYI ZAMMI NE KADAR OLUR 2023?

Bir kez daha memurlara ek zam, refah payı konusu ve asgari ücret zammı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Emekli maaşı zammı ile 7.500 TL’ye yükseltilen taban aylıkların ardından gözler asgari ücrete ara zam ve memura refah payı düzenlemesine çevrildi. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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