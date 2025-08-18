Memurlar bugün iş bırakıyor! Zam teklifi sonrası meydanlara çıkma kararı aldılar

Hükümetin 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.
Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.
Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Memur-Sen: Üyeleri, Genel Merkez’den başlayarak Ankara’daki Anadolu Meydanı’na yürüyecek.
Kamu-Sen: Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
Birleşik Kamu-İş: Anıtpark’ta bir araya gelerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğru yürüyüş düzenleyecek.
KESK: Milli Kütüphane önünde buluşup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın
