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Memurlar refah payı istiyor: Maaş zammı belli oldu, Memur-Sen'den ilk tepki geldi!

03.01.2025 10:58
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Memur ve emeklinin yeni maaş zammının belli olması üzerine Memur-Sen'den ilk tepki geldi. Genel Başkan Ali Yalçın "Bu zammı kabul etmiyoruz. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek, yine maaşlarımız eriyecek" dedi. Memurlar refah payı istiyor.

Memurlar refah payı istiyor: Maaş zammı belli oldu, Memur-Sen'den ilk tepki geldi!

TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı, böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı da belli oldu. Memur-Sen yeni zam oranına tepki gösterdi.

"FİYATLAR YUKARI DOĞRU GİDERKEN ALIM GÜCÜ AŞAĞI YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti:

"Fiyatlar yukarı doğru giderken alım gücü aşağı yönlü devam ediyor. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için beklenen enflasyon yüzde 30’du şu anda gerçekleşen rakam ortada. Bu zammı kabul etmiyoruz. Aradaki mesafe bir uçurum. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek yine maaşlarımız eriyecek. Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz.

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"MAAŞLAR BİR KAT ARTTI, FİYATLAR İSE 4 KAT ZAMLANDI"

Parası olanların faiz üzerinden kazanç elde ettiği bir dönemdeyiz. Piyasanın normalleşmesi için ekonominin darboğazını emekçinin küfesine yüklemeye çalışanlara dur demeliyiz. Maaşlar bir kat arttı, fiyatlar ise 4 kat zamlandı."

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ENFLASYON VERİSİYLE MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK'in bugün açıkladığı Aralık ayının enflasyon verisi yüzde 1,03 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 44,38 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ile 15,74 zammı almış oldu

6 aylık enflasyon farkının yanında aynı zamanda toplu sözleşmeden de yüzde 6 oranında zam alacak olan memurlar ise YÜZDE 11,53 zammını aldı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur-Sen memur maaş zammı
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