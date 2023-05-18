Memurlara kira desteği verilecek mi 2023? Memurlara kaç TL kira desteği verilecek? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Memurlara kira desteği ile ilgili Bakan Çavuşoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, memurlara kira desteği vereceklerini aktardı. İşte memurlara kira desteği ile ilgili merak edilenler...

MEMURA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

Memura kira desteği konusunda açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı.

"Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. "

MEMURLARA KAÇ TL KİRA DESTEĞİ VERİLECEK?

TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.

