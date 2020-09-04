FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar

Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki, cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki, cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki, cetvellerin 2020’de de uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar ve eki cetvellerinin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye, birliğini sağlamaya ve kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve ilanlar tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne kadar oldu?ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne kadar oldu?
İŞKUR'dan işsizler için yeni fırsat...İŞKUR'dan işsizler için yeni fırsat...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
Altın tekrar yükselişe geçti! İşte ilk rakamlar
Altın tekrar yükselişe geçti! İşte ilk rakamlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor!
2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!
Yaşlı ve engelli aylıkları yatıyor!
Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi maaşı ne kadar?
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları artırıldı
Oran yüzde 25 arttırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.