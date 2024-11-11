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Memurlardan emeklilere kadar herkes ocak ayına kitlendi! Enflasyon beklentileri değişince maaş tahminleri de değişti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 08:10
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Yıl sonuna doğru ilerliyorken enflasyon oranları da şekillenmeye başladı. Merkez Bankası son enflasyon raporu toplantısında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Enflasyon için yeni tahminler yapılıyorken emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın senaryosuna göre maaşlar ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memurlardan emeklilere kadar herkes ocak ayına kitlendi! Enflasyon beklentileri değişince maaş tahminleri de değişti!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamlarını revize etti. Buna göre, yıl son enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarıldı. Enflasyon tahmininin yükseltilmesi sonrası ocak ayında yapılacak olan zammı bekleyen memur ve emekliler de konuşulan zam oranların üstünde bir maaş artışının olup olmayacağını merak ediyor.

Zam oranlarının netleşmesi için Kasım ve Aralık ayları verisi de bekleniyor. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın Ekim 2024 dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon Kasım ayı için yüzde 1,96; aralık ayı için yüzde 1,68 olarak tahmin edildiğini hatırlattı.

Yılda iki kere maaş farkı aldıklarını belirten Yılmaz, "2024 yılı ilk dönemde %24,73 üzerinden maaşlar güncellenmişti. En çok merak edilen 2024 yılı 2 dönemi. Burada da Temmuz, Ekim döneminde kesinleşen enflasyon farkı %12,06 oldu" dedi.

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Yılmaz, Kasım ve Aralık ayı için tahmini bir enflasyon verisi ile enflasyon farkını hesapladı. İşte Yılmaz'ın yaptığı o hesaplama:

Kasım, Aralık ayında enflasyon %1 çıkarsa 2024 yılı 2. dönem için enflasyon farkı %14,95 olacak.
Kasım, Aralık ayında enflasyon %2 çıkarsa bu durumda enflasyon farkı %16,59 olacak.
Kasım, Aralık ayında enflasyon % 2,5 çıkarsa böylelikle maaşlara %17,73 oranında enflasyon farkı doğacak.
Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa maaşlara %18,88 enflasyon farkı doğacaktır.

SSK ve Bağkur emeklisinin maaş farkının bu aralıkta olacağını belirten Yılmaz, refah payının verilmesi noktasında ise hükümetin inisiyatinde olduğunu söyledi.

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Refah payı için Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

"SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisine verilecek olan yüzdelik maaş farklarının ocakta olduğu gibi yine eşitleneceği kanaatindeyim"

Memurlara toplu sözleşme dahilinde maaşlarının belirlendiğini aktaran Yılmaz, "Toplu sözleşme iki yıllığına belirlenmişti. 2024 yılı ikinci dönem yüzde 10 ve 2025 yılı 1’inci dönem yüzde 6 olarak imzalanmıştı. Memur maaşları kendi içerisinde aktüeryal bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir" dedi.

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Yılmaz, tahmini enflasyon oranlarına göre memura gelecek zammı şu şekilde hesapladı:

"Kasım, Aralık ayı için enflasyon %1 çıkarsa 2024 II. dönem için memura zam oranı %10,77 olacaktır.
Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2 çıkarsa memura %12,35 oranında zam farkı doğacaktır.
Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2,5 çıkarsa bu durumda memur maaşlarına %13,45 oranında güncelleme yapılacaktır.
Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa memurlara %14,56 oranında maaş farkı oluşacağı kanaatindeyim."

En düşük emekli aylığının ne olabileceğine ilişkin de açıklama yapan Yılmaz, cümlelerini şu şekilde noktaladı:

"Geçtiğimiz dönemde 10.000 TL olan taban aylık 3 milyon 800 bin kişi maaş artışlarından yararlanamadığı için 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Aynı durum şu anda da mevcut. Günümüz itibarıyla kök aylığı ek ödeme dahil 10.500 TL ve altında olan emeklilerimiz maaşlarında açıklanan enflasyon sonucu bir fark göremeyecekler. O sebepten dolayı buradaki 12.500 TL taban aylığın 14.000 TL-15.000 TL arası bir rakama yükseltileceğini tahmin ediyorum.”

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Memur emekli
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