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Memurluğu bırakıp işçi olanlara hem tazminat hem ikramiye

09.09.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurluğu bırakıp işçi olanlar kafa karıştırıcı bir sürecin de içerisinde giriyor. Biz bu süreci aydınlatmak üzere sizin için bir araştırma yaptık. Memurlara güzel haberi verelim. Çünkü hem ikramiye hem de tazminat alabilirler.

Memurluğu bırakıp işçi olanlara hem tazminat hem ikramiye

Emekli olunduğunda ikramiye yalnızca memurlara verilmekte, işçiler bu haktan yararlanamamaktadır. Ancak işçiler de işlerinden ayrıldığında gerekli şartları sağlarsa kıdem tazminatı alabilmektedir. Memurlar ise hayatlarının bir döneminde memurluk yapıp, sonrasında da işçi olarak çalışırsa hem ikramiye alıp hem de tazminat alabilir. İşte ayrıntılar…

MEMURLUKTAN, İŞÇİLİĞE GEÇEN KİŞİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Normal şartlarda memurlar kıdem tazminatı yerine emekliliklerinde ikramiye almaktadır. Ancak bir süre memur olarak çalışıp daha sonra işçi olarak devam eden kişi, bir yıl aynı işyerinde kalıp işveren tarafından iş sözleşmesi haksız yere feshedilirse kıdem tazminatı alabilir. Aynı kişi emekli olurken de memurluk dönemine ilişkin ikramiyesine hak kazanır.

İŞÇİLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLMİYOR

Memurlar emekli olduklarında ikramiye alırken, işçiler ise böyle bir haktan yararlanamıyor. Onun yerine kıdem tazminatı alıyorlar. Ancak işçilerin toplamda 20-25 yıl aynı işverene bağlı çalışmaları çok kolay olmadığı için ellerine geçen rakam, memurların emekli ikramiyesine göre çok daha düşük oluyor. Diğer yandan işçiler kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli olmak zorunda değiller, buna hak kazanacak şekilde işten ayrılmaları yeterli. Ancak memurlara ikramiyeleri yalnızca emekli aylığı bağlandığında ödenebilir. Yani memur, ikramiyesini alabilmek için emeklilik yaşını beklemek zorundadır.

MEMURİYETTE GEÇEN SÜREDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALINIR

Çalışma hayatına memur olarak başlayan, ardından işçi olarak çalışmaya devam edenler, emekli olacakları zaman memurluk sürelerine ilişkin emekli ikramiyelerini alabilirler. Ancak bunun için memuriyetten ayrılma nedeninin kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için gerekli nedenlerden birisi olması şart. Emekli olmadan önceki son 7 yılın yarısından fazlası içerisinde bağlı olunan statü, emeklilikte çok önemlidir. Kişi 20 yıl memur olarak çalışmış olsa bile emekli olmadan önce 3.5 yıl kendi işini yapmış ise Bağ-Kur'lu olarak emekli olur. Ancak hangi statüden emekli olunursa olunsun, memuriyette geçen sürelere ilişkin olarak emekli ikramiyesi alınması mümkün.

MEMURKEN, İŞÇİ OLANLAR KIDEM TAZMİNATI DA ALABİLİR

Daha önce memuriyete tabi hizmeti bulunurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve bu işinden de emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları sağlayarak istifa edip ayrılan bir kişi işyerinde geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Bu durumdaki kişi hem kıdem tazminatını, hem de emeklilik için gerekli yaşa ulaştığında memurluğa ilişkin ikramiyesini alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi Memur
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