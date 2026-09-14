Menkul kıymetlerin piyasa değeri 38 trilyon liraya ulaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Arıkan, MKK bünyesinde kayıt altında bulunan menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 yükselerek 38 trilyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede sermaye piyasalarındaki büyüme, yatırımcı sayısındaki değişim, halka arzlar, kripto varlık piyasası, yatırım fonları ve ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi verdi.

SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIMCI SAYISI 39 MİLYONU AŞTI

Sermaye piyasalarının son yıllarda olumlu büyüme eğilimini koruduğunu belirten Arıkan, yurt içinden ve yurt dışından artan ilginin piyasaların genişlemesine katkı sağladığını ifade etti. Yatırım alışkanlıklarında da önemli bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Arıkan, geçmişte Borsa İstanbul denildiğinde ağırlıklı olarak hisse senedi alım satımının akla geldiğini, günümüzde ise yatırımcıların sermaye piyasalarındaki farklı araçlara yöneldiğini belirtti.

Yatırımcı sayısının yalnızca doğrudan hisse senedi yatırımları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, MKK'de kayıtlı menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin yıl başında yaklaşık 29 trilyon lira seviyesinde bulunduğunu, bu rakamın yaklaşık yüzde 30'luk artışla 38 trilyon liraya çıktığını bildirdi.

MKK olarak Türkiye'deki yatırımcıların kayıtlarını tuttuklarını hatırlatan Arıkan, yıl başından itibaren kayıtlı yatırımcı sayısının yüzde 3 artarak 39 milyonu geçtiğini ve 40 milyon sınırına doğru ilerlediğini söyledi.

Kayıtlı hesap sayısının 90 milyon civarında olduğunu aktaran Arıkan, bakiyeli hesap sayısının ise 15-16 milyon seviyelerinde bulunduğunu belirtti. Yıl başında 10,64 milyon olan bakiyeli yatırımcı sayısının yüzde 21,5 yükselerek yaklaşık 13 milyona ulaştığını ifade eden Arıkan, kripto varlık yatırımcılarının da artık MKK'de kayıtlı yatırımcı kapsamına alındığını kaydetti.

KRİPTO VARLIK PİYASASININ DEĞERİ 172 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kripto varlık piyasasında son iki yılda önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Arıkan, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleri ve MKK'nin çalışmaları sonucunda Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin (KVMKS) faaliyete geçtiğini söyledi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının alım satım platformları ve saklama kuruluşları olmak üzere iki ana grupta değerlendirildiğini aktaran Arıkan, alım satım platformlarının gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin verileri MKK'ye ilettiğini belirtti.

Daha önce yatırımcı olarak görünmeyen kripto varlık yatırımcılarına yatırımcı sicil numarası tanımlandığını ifade eden Arıkan, böylece bu kişilerin de toplam yatırımcı sayısına dahil edildiğini bildirdi. Arıkan, MKK'ye bildirilen alım satım verileri ile bakiyelerin birlikte incelenmesi sonucunda yaklaşık 3,5 milyon bakiyeli kripto varlık yatırımcısının bulunduğunu, piyasaya en az bir kez girerek alım satım gerçekleştiren yatırımcı sayısının ise 5-6 milyon civarında olduğunu söyledi.

Kripto piyasasının büyüklüğüne ilişkin de bilgi veren Arıkan, piyasanın yaklaşık 172 milyar liralık değere ulaştığını belirtti. Arıkan, MKK'nin piyasaları ölçülebilir hale getirme işlevine dikkat çekerek, KVMKS üzerinden kripto varlık piyasasına ilişkin verilerin takip edildiğini ifade etti.

Sistemde günlük işlem hacminin yaklaşık 15-20 milyar lira seviyesinde olduğunu aktaran Arıkan, bakiyede bulunan kripto varlık sayısının 1500'ün üzerinde olduğunu bildirdi. Arıkan, günümüzde tokenizasyon gibi konuların da giderek daha fazla gündeme geldiğini söyledi.

KVMKS'nin çalışma yapısının, kripto varlık alım satım platformları ile kripto varlık saklama kuruluşları arasındaki denkliğin sağlanmasına dayandığını anlatan Arıkan, MKK'nin e-YATIRIMCI uygulamasında yatırımcıların sahip olduğu kripto varlıkların da gösterileceğini belirtti.

Arıkan, platformlardan alınan verilerin saklama kuruluşlarıyla yapılan sözleşmelerin tamamlanmasının ve saklamacı kuruluş tarafından verilerin eşleştirilmesinin ardından e-YATIRIMCI üzerinden görüntülenebilir hale getirileceğini ifade etti.

KVMKS'de şu anda 43 platformun üye olduğunu açıklayan Arıkan, aktif olarak 20 ila 30 arasında platformun sağlıklı biçimde alım satım işlemlerini sürdürdüğünü söyledi. Saklama tarafında ise bankaların daha fazla öne çıktığını belirtti.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 625'E ÇIKTI

MKK'nin daha önce internet sitesinde yayımladığı piyasa verilerinin kapsamının genişletildiğini belirten Arıkan, verilerin "MKK Piyasa Ekranı" adıyla Veri Analiz Platformu'na (VAP) taşındığını açıkladı. Platformda Türkçe ve İngilizce olarak toplam 225 veri başlığının bulunduğunu bildiren Arıkan, piyasa özeti, kripto varlık piyasası, pay piyasası, borçlanma araçları piyasası ve yatırım fonları başta olmak üzere çok sayıda verinin burada yayımlandığını söyledi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirket sayısının 625'e ulaştığını belirten Arıkan, 2026 yılının ilk 8 ayında 34 şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığını kaydetti. Halka açılan şirketler aracılığıyla önemli miktarda fon sağlandığını ifade etti.

Pay senetlerinin toplam piyasa değerinin 22,50 trilyon liraya yükseldiğini açıklayan Arıkan, bu rakamın tamamının Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerini ifade etmediğine dikkat çekti.

Bu tutarın yaklaşık 9-10 trilyon liralık bölümünün halka açık ve işlem gören piyasa değerinden oluştuğunu belirten Arıkan, kalan kısmın ise halka kapalı şirketlerin değerini yansıttığını söyledi. Pay senedi yatırımcı sayısının ise 6,5-7 milyon aralığında seyrettiğini bildirdi.

YATIRIM FONLARINDA BAKİYELİ YATIRIMCI SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI

Arıkan, yatırım alışkanlıklarının yalnızca doğrudan hisse senedi alımıyla sınırlı olmadığını belirterek yatırım fonlarının da yatırımcılar açısından önemli bir araç haline geldiğini ifade etti. Profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonların, yatırımcılar tarafından herhangi bir yatırım kuruluşundaki hesapları üzerinden performans değerlendirmesi yapılarak alınabildiğini aktardı.

Yatırım fonlarında bakiyeli yatırımcı sayısının 6 milyona ulaştığını açıklayan Arıkan, fonların toplam piyasa değerinin de 11 trilyon liraya yaklaştığını kaydetti.

İSTANBUL, MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞLARINI BULUŞTURACAK

Ekrem Arıkan, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek CSD Summit İstanbul 2026 (Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi) hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenecek zirvede Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (ACG), Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) ile Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) üyelerinin aynı platformda buluşacağını belirten Arıkan, üç bölgesel birliğin MKK ev sahipliğinde ilk kez ortak bir zirve düzenleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bu üç bölgenin kesişim noktasında yer aldığına dikkat çeken Arıkan, zirveye 60'tan fazla ülkeden 70'in üzerinde üye kuruluşun üst düzey katılım göstermesinin beklendiğini açıkladı.

Ekim ayında yaklaşık 200 üst düzey yöneticinin katılacağı bir organizasyon gerçekleştireceklerini belirten Arıkan, birliklerin genel kurullarını da İstanbul'da yapacağını ifade etti. İki günlük zirve ve panellerin de düzenleneceğini aktaran Arıkan, organizasyona söz konusu bölgelerin yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan da katılımcıların geleceğini söyledi.

Arıkan, finansal altyapı kuruluşlarının İFM'de bir araya getirileceğini ve organizasyon kapsamında Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde ortak saklama kuruluşu kurulmasına yönelik bir iyi niyet anlaşmasına imza atılacağını belirtti.

Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağını ve imzaların Yılmaz'ın huzurunda atılacağını ifade eden Arıkan, söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin merkezde olduğu, bölge ülkeleriyle birlikte büyüyen ve Asya tarafında bir takas saklama kuruluşunun oluşmasına zemin hazırlayan bir sürecin başlangıcı olacağını dile getirdi. Arıkan, bu adımla bölgedeki piyasaların daha da gelişerek daha üst seviyede büyüklüklere ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu'nun (WFC) yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Arıkan, zirve kapsamında WFC'nin kurumsal yapısının ve genel sekreterlik oluşumunun İstanbul'da kurulmasını hedeflediklerini bildirdi.

SPK DÜZENLEMELERİ VE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Sermaye piyasalarında son dönemde SPK tarafından hayata geçirilen düzenlemelere de değinen Arıkan, çalışmaların SPK tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. MKK'nin bu süreçteki temel görevinin ise veri sağlamak ve piyasalardaki gelişmeleri doğru şekilde ölçmek olduğunu söyledi.

Yapay zeka alanındaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Arıkan, ilk aşamada şirket bünyesinde pilot proje olarak yapay zeka destekli bir asistan geliştirdiklerini ve bu alandaki yetkinliklerini artırdıklarını ifade etti. Edindikleri bilgi birikimi doğrultusunda yakın zamanda dışarıya da yapay zeka tabanlı çözümler sunan bazı hizmetleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Arıkan, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan Yatırımcı Risk Takip Sistemi kapsamında aracı kurumlar üzerinden bütün verileri topladıklarını, bu alanlarda da yapay zekadan yararlanabileceklerini söyledi.

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarında hesap açma süreçlerine yönelik devreye aldıkları Merkezi Doküman Yönetim Sistemi'nin (MDYS) yabancı yatırımcılar açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arıkan, sistemin bu alandaki işlemleri destekleyeceğine dikkat çekti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır