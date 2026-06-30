FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Menüler sil baştan: Restoranlarda yeni dönem yarın başlıyor

Kafe ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. İşte menülerde içerik belirtme zorunluluğu ile ilgili detaylar...

Menüler sil baştan: Restoranlarda yeni dönem yarın başlıyor
Hande Dağ

1 Temmuz itibarıyla başlayacak uygulama çerçevesinde yeme-içme sektöründe şeffaflık dönemi başlıyor.

Menüler sil baştan: Restoranlarda yeni dönem yarın başlıyor 1

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM

Gıda güvenilirliği ve tüketici haklarını korumak adına toplu tüketim yerleri için önemli bir adım atılıyor. Gıda şeffaflığını amaçlayan menü düzenlemesi yarından itibaren aşamalı olarak hayata geçiyor.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yenilik hayata geçirilirken restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getiriliyor.

Menüler sil baştan: Restoranlarda yeni dönem yarın başlıyor 2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) değerleri açık şekilde tüketiciye bildirilecek. Söz konusu içerikler, menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yerine, "Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur." yazısının asılması gerekecek. Düzenlemeyle, tüketicinin bilinçli seçim yapmasının sağlanması ve vatandaşların alerjenlerden korunması amaçlanıyor.

Söz konusu uygulama ilk olarak yarın itibarıyla ulusal zincir restoranlarda zorunlu hale geliyor. İşletmeler için uygulamaya kademeli geçiş bulunuyor. Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmeler için son tarih 31 Aralık 2026 olurken diğer işletmelerde de içerik bilgileri için 2026 sonu, kalori bilgileri için de 2027 sonu öngörüldü.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İSO ve Türkiye İş Bankası'ndan KOBİ'lerin dönüşümü için stratejik iş birliğiİSO ve Türkiye İş Bankası'ndan KOBİ'lerin dönüşümü için stratejik iş birliği
Yatırımcıların tercihi değişti! En yüksek kira getirisi bu illerdeYatırımcıların tercihi değişti! En yüksek kira getirisi bu illerde

Anahtar Kelimeler:
restoran kafe menü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.