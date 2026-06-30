Menüler sil baştan: Restoranlarda yeni dönem yarın başlıyor

1 Temmuz itibarıyla başlayacak uygulama çerçevesinde yeme-içme sektöründe şeffaflık dönemi başlıyor.

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM

Gıda güvenilirliği ve tüketici haklarını korumak adına toplu tüketim yerleri için önemli bir adım atılıyor. Gıda şeffaflığını amaçlayan menü düzenlemesi yarından itibaren aşamalı olarak hayata geçiyor.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yenilik hayata geçirilirken restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) değerleri açık şekilde tüketiciye bildirilecek. Söz konusu içerikler, menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yerine, "Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur." yazısının asılması gerekecek. Düzenlemeyle, tüketicinin bilinçli seçim yapmasının sağlanması ve vatandaşların alerjenlerden korunması amaçlanıyor.

Söz konusu uygulama ilk olarak yarın itibarıyla ulusal zincir restoranlarda zorunlu hale geliyor. İşletmeler için uygulamaya kademeli geçiş bulunuyor. Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmeler için son tarih 31 Aralık 2026 olurken diğer işletmelerde de içerik bilgileri için 2026 sonu, kalori bilgileri için de 2027 sonu öngörüldü.