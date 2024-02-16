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  4. SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu, Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu, Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu, Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Son dakika haberi: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Önümüzdeki bayram bu rakamı 3 bin liraya yükselteceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına tekrar bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Önümüzdeki bayram bu rakamı 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi.

"YEREL YÖNETİMLER AK PARTİLİ OLURSA KILINA ZARAR GELMEZ"

Erdoğan'ın Ordu mitingindeki konuşmasından öne çıkan diğer satır başları şu şekilde:

  • Her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak parti mevcut değil. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın şehirlerimize, kendilerine bile hayrı yok.

  • Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan... Hükümet onda. Burada yerel yönetimde de AK Partili belediyeler olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez.

"BİZ YOKSAK DOĞAL GAZ YOK"

  • Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.

  • Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz, vermeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
emekli erdoğan ikramiye
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