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Merakla bekleniyordu, yasalaştı! Çalışan emekliler de 5 bin lira alacak

27.12.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Merakla bekleniyordu, yasalaştı! Çalışan emekliler de 5 bin lira alacak

Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

Teklifle, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak.

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BAKAN BİLGİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Önerinin yasalaşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi. Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Ödemeler, ilgili kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa süre içerisinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.


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