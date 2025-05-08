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Merakları hobi oldu, maliye kapılarını çaldı! 'Kimse bunu düşünmedi' 8 yıldır uğraşıyorlar 'Evinde yapamayan geliyor'

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Çorum'da iki ev hanımının evlerindeki eski mobilyaları boyayarak başladığı hobisi, sanata dönüştü. Kendi atölyesini açan iki arkadaş, 8 yıldır eski mobilyaları restore ederek ilk günkü haline getiriyor. Bu kadar ileriye gideceklerini düşünmediklerini söyleyen Melike Gerçek, "Kimse buranın bir ticarethane olacağını düşünmüyordu" dedi.

Çorum'da yaşayan Melike Gerçek ve Süreyya Uygur, 8 yıl önce hobi olarak evlerindeki eski ahşap mobilyaları boyamaya başladı. Boyama merakını ilerleten Gerçek ve Uygur, çeşitli kurslardan aldıkları eğitimle hobilerini geliştirdi. Bir süre sonra ev hanımı Uygur ve Gerçek'e eşleri bir iş yeri açmaları için ön ayak oldu. 8 yıl önce küçük bir dükkanda kendi atölyesini açan Gerçek ve Uygur, ilerleyen süreçte taleplerin artmasıyla daha büyük bir atölyeye taşındı. Gerçek ve Uygur, yıllar içinde taleplere yetişemez hale geldi. Eski mobilyaları çeşitli tekniklerle yenileyen iki arkadaş, çeşitli ev aksesuarları ve koleksiyon ürünleri de yapıyor. Meraklı kadınlara da kapılarını açarak verdikleri eğitimle işi öğrenmelerini sağlıyor.

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OYALANMAK İÇİN BAŞLADILAR İŞ SABİHİBİ OLDULAR!

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İşe ilk başlarken bu kadar çok ilerleyeceklerini düşünmediklerini söyleyen Melike Gerçek, şu sözleri kullandı:

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"Yaptığım iş, başta bir hobiydi. Evde, sadece kendi isteklerime göre ufak tefek şeyler yaparken zamanla bu uğraşım daha çok ilgimi çekmeye başladı. Çorum'daki kadın kültür merkezleri, halk eğitim merkezi gibi kurumların kurslarına katıldım. Tamamen hobi amaçlıydı. Kurslarda yaptığımız işleri çevremiz çok beğenmeye başladı. Ben de kendi evimde bire bir bazı değişiklikler yapmak istedim. Kurslarda bize eğitim veren hocalarımız da bizi bu konuda yönlendirdi. Arkadaşlarım da benimle birlikte bu kurslara katıldı. Hem eğlenmek hem birlikte vakit geçirmek hem de evde değişiklik yaparken eşlerimize yük olmamak için bu işe başladık. Bu durum eşlerimizi biraz şaşırttı. Evde bu kadar masraflı hobi olmaz deyip, bize 'bir dükkan açalım da orada oyalanın' dediler. Hepimizin evine yakın ortak bir noktada küçük bir dükkan tutuldu. Elimizdeki malzemeleri oraya götürdük, birkaç yeni parça daha aldık ve ürün yapmaya başladık. Ama kimse buranın bir ticarethane olacağını düşünmüyordu. Eşlerimiz esnaftı. Sonra bir anda maliye, vergi dairesi gibi resmi kurumlar gelmeye başladı. Yeni başladığımızı ve hiçbir şey bilmediğimizi görünce bize birkaç gün süre tanıdılar. O süreçte, hobi olarak açtığımız mekanı geri dönüşüm atölyesine çevirdik. Çevremizdekiler, merak edip geldiler. Ne yaptığımızı görünce işler gelmeye başladı, siparişler almaya başladık. Yani hiç aklımızda yokken, sadece hobi olarak başladığımız bu iş kısa sürede büyüdü. 8 yıldır Çorum'da geri dönüşüm temalı ilk açılan atölyeyiz. Hala bu konseptle devam ediyoruz. Ham ürün satışı yapıyoruz, koleksiyon ürünleri satıyoruz"

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EĞİTİM VERMEYE DE BAŞLADILAR

Bir süre sonra merak duyan kadınlara da eğitim vermeye başladıklarını dile getiren Gerçek, "Zamanla ilk dükkanımıza sığamaz olduk ve şu anki yerimize taşındık. Burada da ne yaptığımızı merak eden kadınlar bizi yalnız bırakmadı. Evlerinde boya yapamayanlar için mekanımızı onlara açtık. Bizimle birlikte boya yapıyorlar, kendi hobilerini geliştiriyorlar. Biz de hem onların zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz hem de kendi tekniklerimizi onlarla paylaşıyoruz. Karşılıklı, keyifli bir süreç yaşanıyor. Atölyenin kuruluş amacı bu kadar geniş değildi ama zamanla bu noktaya geldik. Şu anda en çok rağbet gören işlerimizden biri, eski mobilyaları formlarını bozmadan yenilemek, revize etmek. Butik çalışan bir atölyeyiz. Kendimize zaman ayırabildiğimizde hediyelik eşya ya da dekoratif ürünler de yapıyoruz. Bu ürünler çoğu zaman o anki ruh halimizi yansıtıyor. Bire bir siparişlerde ise tamamen kişinin isteğine göre çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç memnuniyetsizlik yaşamadık, bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor" diye konuştu.

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AKILA GELECEK HER ŞEYİ BOYUYORLAR

Bu işe 8 yıl önce eşlerinin desteği ile başladıklarını ifade eden Süreyya Uygur ise, "Arkadaşımla birlikte 9 yıldır ahşap boyuyoruz ve işimizden büyük keyif alıyoruz. Eski eşyaları yeniliyoruz ama taşınamayacak büyük mobilyalar için evlere de gidiyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası, çocuk odası gibi eşyaları evlerde boyuyoruz. İşimiz çok kapsamlı ve hayal gücüne çok açık. Tekniği öğrendikten sonra gerisi tamamen kişiye bağlı. Bu iş bizim için 8 yıl önce eşlerimizin bize yaptığı bir jestle başladı ama zamanla çok güzel bir noktaya geldi" cümlelerini kurdu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Maliye Çorum hobi dükkan
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