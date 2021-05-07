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Mercan Kimya halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Mercan Kimya halka arz eşit mi olacak oransal mı?

07.05.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu bu hafta yayınlamış olduğu bültende Mercan Kimya’nın halka arzına onay verdi. Vatandaşlar ve yatırımcılar Mercan Kimya halka arz ne zaman olacak sorusunu merak etmeye başladı. Peki Mercan Kimya halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Mercan Kimya halka arz eşit mi olacak oransal mı? İşte yanıtı...

Mercan Kimya halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Mercan Kimya halka arz eşit mi olacak oransal mı?

Bu hafta yayınlanan bültende Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Mercan Kimya’nın halka arzına onay çıktı. Pek çok yatırımcı Mercan Kimya halka arz ne zaman olacak sorusunu araştırıyor. Peki Mercan Kimya halka arz ne zaman?

MERCAN KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN? MERCAN KİMYA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Mercan Kimya halka arzında talep toplama dönemi iki iş günü süresince yapılacak. Talep toplama tarihleri A1 Capital ve Mercan Kimya tarafından duyurulacak ve SPK onaylı izahnamesinin ardından belli olacak. Mercan Kimya talep toplama saatleri ise 10:30 ve 13:00 arasında olacaktır.

Heyecanla beklenen Mercan Kimya halka arzı , A1 Capital liderliğinde oluşturulmuş olan konsorsiyum tarafından “Borsada satış – Değişken fiyatla talep toplama ve satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan haftalık bültende Mercan Kimya hisselerinin 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacağı ifade edildi.

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