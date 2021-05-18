Mercan Kimya halka arz ne zaman? İşte halka arz kodu

Türkiye’nin ilk parafin üreten firmalarından biri olan Mercan Kimya, halka arza açılıyor. Mayıs ayının son günlerine doğru halka arz başvurularını kabul edeceğini açıklayan firmanın, halka arz tarihi merak ediliyor? Peki Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya halka arz kodu nedir? Detaylar haberimizde...

MERCAN KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN?

1977'den bu yana hizmet veren Mercan Kimya hisselerini 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arza açacağını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Harun Aydın, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde halka arz ve talep toplama sürecine katılmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şirket, halka arz sürecinde borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olacak şekilde, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleştirileceği belirtildi.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ KODU NEDİR?

Mercan Kimya MERCN.HE kodu ile halka arz edilecektir. 4. Halka arza son katılım tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma saat: 10.30-13.00 arasındadır.

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