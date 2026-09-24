Mercedes frene bastı! 800 milyon euroluk tasarruf planı

Alman otomotiv devi Mercedes 800 milyon euroluk tasarruf planı hedefliyor. WirtschaftsWoche'in haberine göre şirket, Almanya'daki üretim tesislerinde rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla bu planı hazırladıkları aktarıldı. Şirketin gündeminde ayrıca, çalışma saatlerinin ücret artışı olmadan uzatılması, tatil ve yıl sonu ikramiyelerinin yeniden düzenlenmesi ve özel ödemelerin kaldırılması bulunuyor.

ŞİRKET 2 FABRİKASINI KAPATABİLİR

Mercedes tasarruf planı kapsamında 2 fabrikasının da kapatılabilme ihtimali olduğu aktarıldı. Mercedes Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, Sindelfingen'deki bir şirket toplantısında Almanya'daki maliyetlerin düşürülememesi halinde bir binek araç fabrikası ile bir powertrain bileşenleri fabrikasının kapatılmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Mercedes Almanya'da ki fabrikalarını önceliklendirip korumaya almaya çalışırken, yurt dışına sınırlı miktarda kapasite kaydırılmasını hedefliyor. Mercedes artan maliyetler karşısında tasarruf planına giderken, kısa süre önce Macaristan'ın Kecskemét kentindeki tesisinin üretim kapasitesini iki katına çıkararak yıllık 400 bin araca yükselttiği aktarıldı. Piyasa koşullarının zor olduğu bu dönemde hem tasarruf planı yaparken hem de üretim kapasitesini arttırması, şirket için zor bir dönemde olduğu ifade edildi.

TASARRUFU ÜÇ KAYNAK DOĞRULADI

Konuya yakın üç kaynak, Mercedes yönetiminin Almanya'daki işgücü maliyetlerinde 800 milyon euroya kadar tasarruf sağlamayı hedeflediğini WirtschaftsWoche dergisine doğruladı. Tasarruf seçenekleri arasında fazla mesainin yanı sıra yıllık izin ve Noel ikramiyelerinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ve özel ödemelerin yapılmaması da yer alıyor.

Çalışanın maliyetlerini azaltıp, çalışma sürelerini arttırmaya yönelik de planının olduğunu belirten şirket, Almanya'daki yüksek işgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışanların aynı ücret karşılığında daha uzun süre çalışmasını gündeme aldı. Şirket yönetiminin haftalık 35 saatlik çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasını değerlendirdiği belirtiliyor.