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Merkez açıkladı: Yatırımcılar Türkiye'den çıkış yaptı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 15:10
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik olan kişilerin menkul kıymet portföylerinde 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 1.363 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Merkez açıkladı: Yatırımcılar Türkiye'den çıkış yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki menkul kıymet portföylerinde 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla kayda değer bir değişim yaşandı. Merkez'in verilerine göre, genel toplamda 1.363 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELENİYOR

Yurt içi piyasa toplamında 981,7 milyon dolarlık net çıkış dikkat çekiyor. Özellikle Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kaleminde 1.026,4 milyon dolarlık çıkışla rekor bir azalma yaşandı. Bu dönemde hisse senedinde ise 66 milyon dolarlık bir artış kaydedildi, bu da bazı yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

merkez merkez merkz

YATIRIMCI TEMKİNLİ

Yurt dışı piyasa toplamında da benzer bir tablo söz konusu. 381,3 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, özellikle genel yönetim ihraçlarında 211,2 milyon dolarlık bir azalma gözlendi. Diğer yurt dışı ihraçlar ise 170,1 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti.
Bu rakamlar, hem iç hem de dış piyasalarda yatırımcıların daha temkinli hareket etmeye başladığını ve güvenli liman arayışlarının hız kazandığını ortaya koyuyor.
Türkiye piyasasında yaşanan bu değişim, önümüzdeki dönemde finansal istikrar için dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası piyasa yatırımcı
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