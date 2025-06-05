Merkez Bankası 2 ödeme kuruluşunun faaliyetine izin verdi!

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, MPS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü ve 15'inci maddeleri kapsamında ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

İlgili kanun kapsamında, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır