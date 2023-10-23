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Merkez Bankası 6 aylık enflasyon tahmini güncellendi! Memur ve emekliye zam tablosu değişti: en düşük maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

23.10.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Refah artışı için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önünde öncelikli olarak 3 madde yer alırken, memur ve emekli maaşı zammı ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını yayımlanırken emekli ve memur maaşları için ipucu sayılacak veriler ortaya çıktı. Buna göre emekli maaşı zammı, memur enflasyon farkı ile maaş hesapları değişti. İşte merak edilen o maaş tablosu…

Merkez Bankası 6 aylık enflasyon tahmini güncellendi! Memur ve emekliye zam tablosu değişti: en düşük maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Emekli zammı 15 milyonu aşkın vatandaşı, memur maaş zammı ise yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendirirken, ekonomi yönetiminden gelen 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' açıklamaları heyecanı ikiye katladı. Emekliye zam ve memur maaş düzenlemesinin kapsamlı bir bütçe çalışması ile yapılacağı belirtilirken, hazırlıklarda gaza basıldı.

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METMET ŞİMŞEK’İN GÜNDEMİNDEKİ 3 MADDE

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

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MERKEZ BANKASI’NDAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN İPUCU

Ocak zammı için ipuçları arayan milyonlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile bir kez daha hesap yapma peşine düştü. Ankette ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Yapılan hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 40,27 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı anlamına geliyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni maaşlarına kavuşacak.

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EMEKLİ VE MEMURUN OCAK ZAMMI TABLOSU

Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

• 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27
• Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27
• 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33
• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15
• 6 aylık memur zammı yüzde 52,17

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MEMUR ZAM ORANI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN REFERANS OLACAK

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor.

Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilave olarak 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Erdoğan verecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

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OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan 32,33'lük enflasyon farkı hesabına göre tablo tablo memur, emekli maaşları ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024)

• Memur – 22.017 – 33.503
• Memur emeklisi – 9.876 – 15.028

TÜRK LİRASI (246)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 –49.361
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 34.886
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 44.928
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 40.541
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 49.627
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 44.908
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 56.549
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 40.215
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 50.328
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 35.798
• Profesör 1/4 – 48.111 – 73.211
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 48.314
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 42.011
• Avukat 1/4 – 31.549 – 48.008

TÜRK LİRASI (284)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 54.646
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 48.366
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.980
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.859
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 22.507
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 31.866
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 22.507
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 22.507
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 22.507
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 22.536
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 16.180
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 33.264
• Profesör 1/4 – 25.678 – 39.074
• İmam Hatip – 14.791 – 22.507
• Avukat 1/4 – 14.791 – 22.507


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